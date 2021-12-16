東京奧運結束後休息了長達4個月的世界球后戴資穎，這次整裝待發來到西班牙，首戰就輕鬆晉級，今日在16強賽迎戰過去4度交手全部獲勝的蘇格蘭選手吉爾莫，雙方實力懸殊，但戴資穎卻在第2局遭遇亂流，耗了48分鐘21比10、19比21、21比11，2比1過關；尋求衛冕的印度名將辛度21比14、21比18擊敗泰國好手李美妙，明日8強賽兩人將上演巔峰對決。

戴資穎過去6次在世錦賽最佳成績止步8強，今年第7次參賽，目標先追求突破以往，然後再嘗試往前邁進至4強，甚至爭金奪銀。

戴資穎先前4度與吉爾莫交手，最早是在2013年世錦賽，當年小戴以第6種子身分與吉爾莫鏖戰至決勝局才以2比1險勝；2015年英國公開賽小戴直落二獲勝，2017年澳洲公開賽與2018年印尼公開賽小戴都以頭號種子淘汰吉爾莫。

戴資穎首局10比7領先時打出6比0攻勢，21比10輕鬆勝出；次局，戴資穎8比6領先，吉爾莫突然發威，趁著小戴疏失發動8比0強攻，14比8反超，進而20比12率先搶得局點，然而小戴及時回神，短吊長抽打得吉爾莫亂了手腳，連得7分追至19比20，可惜最終還是19比21敗陣。

決勝節，戴資穎不讓憾事重演，一開打就不斷搶攻，吉爾莫只能被迫防守，最終吉爾莫網前小球掛網，戴資穎花了48分鐘21比11拿下勝利。