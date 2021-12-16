中央銀行祭出第四波房市管制措施，自明（17）日起實施，主要包括第三戶以上房貸）從原本5.5成或5成全部降至4成，同樣無寬限期。其餘包括購地貸款從6成降至5成、餘屋貸款從5成降至4成，工業區閒置土地抵押貸款亦從5成降至4成。

央行表示，自上年12月以來，三度調整選擇性信用管制措施，實施迄今，已有助銀行降低授信風險，惟近期全體銀行不動產貸款集中度仍高，為強化管理銀行信用資源，避免流供囤房、囤地，本次修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，自本年12月17日起實施。

央行第四波房市管制措施如下：

1. 自然人購置高價住宅貸款及第3戶(含)以上購屋貸款之最高成數一律降為4成。

2. 購地貸款最高成數降為5成，保留1成動工款，並要求借款人切結於一定期間內動工興建。

3. 餘屋貸款最高成數降為4成。

4. 工業區閒置土地抵押貸款最高成數降為4成。

央行理認為，上年12月以來，本行所採行控管不動產貸款風險措施，已積極落實政府「健全房地產市場方案」之信用資源有效配置及合理運用；惟促進房地產市場穩健發展，仍有賴上述方案之相關政策共同推動執行。且鑒於國人購屋貸款負擔率(每月房貸還款額占家庭月可支配所得比率)平均逾三成，呼籲借款人宜留意貸款寬限期屆滿後還款負擔增加，以及未來利率變動之風險。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨指出，延續上次調控基調，央行此次出手依舊以緊縮資金為主，搭配相關部會行政手段，特別是當買盤從預售轉往成屋後，價量出現修正會更有空間。

外界關心的房貸何時升息應會在明年美國升息後，要特別留意的是升息幅度反應在房貸利息部分比以往為多。