101高樓餐廳洗牌，繼85樓「捌伍添第」登場掀話題之後，16日再宣布86樓經營逾十年的餐廳頂鮮台南擔仔麵年底合約到期，將由饗賓集團取得承租經營權，饗賓集團預計打造世界級高空景觀餐廳，目前營運型態還在規劃中，預估明年登場。

101強調，針對86樓餐廳場域經營，台北101係根據公司相關規定辦理選商作業，由國內知名「饗賓集團」以較優條件與完整的營運計劃取得承租經營權。

台北101身為觀光地標，過去十年來有不少國際觀光客進駐嘗美食，且101辦公大樓來自各國營運中心與上萬上班族人流，也使得台北101高樓餐廳話題不斷；儘管因疫情、國境管制，使得101目前客源以本地客為主，但轉向以白領階層和愛嘗鮮的千禧世代為主力，今年85樓終於迎來「捌伍添第」進駐，101同時斥資上千萬元更新排油煙系統，同樓層的「隨意鳥101」更提前以新面貌迎客，挹注新客層與新業績，明年86樓逾900多坪規模的饗賓集團進駐，除了最高中餐廳「捌伍添第」之外，或許也會出現最高buffet，唯饗賓指出，目前是要開buffet還是其他型態餐廳還未確定，主要還是以打造世界級高空景觀餐廳為目標。