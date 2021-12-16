台北101大樓86樓「頂鮮101餐廳」合約到今年12月31日，便終止與台北101長達11年的合作，撤出台北101，明年將由「饗賓餐旅」集團接手規畫頂級高空景觀餐廳，饗賓餐旅今（16日）表示，會打造全台最高的「世界級高空景觀餐廳」，至於何時進駐、會否是全新品牌？「目前都還在規畫」。台北101大樓事業處營運長劉家豪表示，希望明年能盡快開幕。

這次「饗賓餐旅」進駐前，由台北101由總經理朱麗文主持召開選商委員會，透過公開、公正選商做出決議，劉家豪表示，公開招商後，將近15家國內外中西餐品牌感興趣，到現場評估，經過提案、選商後，「饗賓集團」以較優的條件與完整的營運計畫取得承租經營權，考量的除了商業條件，還包括營業計畫書，像是菜色、行銷、場域設計概念、財務計畫、會員經營、未來性等。

放眼亞洲，台北101的高空餐廳具有世界級指標意義，涵蓋85樓、86樓和88樓，85樓是10月進駐的「捌伍添第」，及既有的「隨意鳥地方」；88樓自營的「BAR88」以咖啡、下午茶為主，等於匯集早午餐、午餐，下午茶、各種等級晚餐、深夜小酌餐點。

其中，「捌伍添第」延攬擁有超過50年廚藝經驗的米其林星級主廚謝文掌杓、侍酒師來自侯布雄法式餐廳，加上「捌伍添第」所屬的嘉林餐旅集團，旗下有連續3年榮獲米其林二星榮譽的Taïrroir態芮，年營收上看2.4億元，朝向打造最高的米其林餐廳為目標。「饗賓餐旅」接手86樓後，不只是全台最高的餐廳，還是雙層挑高的樓層，營業坪數500多坪，是235坪「捌伍添第」的倍數，億級營收未來可期。