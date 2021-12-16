法務部行政執行署新北分署配合行政執行署推動「加強執行滯納違反道路交通管理處罰條例罰鍰及ETC通行費專案」，新北市某公司名下大貨車共違規89次，另1位民眾專挑同一家銀行擺攤賣水果，共違規81次，經新北分署扣押銀行存款後，均全部繳清。

新北市板橋區某交通運輸公司名下大貨車30餘部，自2016年度起，即經常因交通違規遭受裁罰，陸續移送新北分署執行，其違規狀態多為「超載」，累計達89次，每次裁罰金額1萬3000元至6萬元不等，經新北分署通知後，負責人多會自動到場繳清罰鍰或辦理分期繳納，累計繳納140餘萬元，因尚有16萬餘元遲未繳納，新北分署於2021年11月30日扣押該公司之銀行存款債權後，馬上自動到新北市政府交通事件裁決處繳清罰鍰。

41歲之周姓男子，家住新北市土城區，自2018年2月起，至2020年9月止，經常在土城及中和二地擺攤販賣水果，其攤位都挑在有招財貓為記之同一家銀行前面，共被新北市政府警察局土城分局及中和分局開罰81次，每次罰鍰1500元，合計12萬餘元，自2019年4月起陸續移送新北分署執行，義務人經通知後，僅自動繳納約2萬元，餘10萬4000元未繳納，新北分署於2021年11月間扣押其銀行存款，足額扣押，全部徵起。

新北分署呼籲，公司行號及民眾均應遵守道路交通管理處罰條例，以免危及道路交通安全與行人權益，萬一違規遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰，以免遭受強制執行。