朝陽科大師生致力推動綠能不遺餘力，近10年來節電量超過1600萬度，相當於台灣4800戶家庭年用電量。（朝陽科大提供／林欣儀台中傳真）

朝陽工設系學子運用仿生科技，設計防災衣櫃及凈水強化透水磚，使用更少的能資源、產生更少的污染，卻獲得更佳的效能，大受好評。(朝陽科大提供／林欣儀台中傳真)

為回應聯合國永續發展目標（SDGs），朝陽科技大學近幾年積極推動環保及綠能，更成立永續發展推動委員會，致力年降2％的能源使用及碳排放量，成果獲國際肯定，在印尼大學主辦的「2021世界綠能大學」評比中排名全球第63名，且已連續5年蟬連世界百大，表現亮眼。

2021世界綠能大學評比（GreenMetric World University Ranking）共有來自全球超過84個國家地區、956所大學參與，其六大評比項目包括基礎設施、能源與氣候變遷、水資源、廢棄物處理、交通運輸與教育。

朝陽科大校長鄭道明表示，推動永續發展，朝陽科大宣示2021年為永續發展元年，並期望2030年減少50％碳排放量、2045年達成淨零排放目標，藉以營造大學、社會與地球共好，也因此，朝陽已連續3年躋身英國泰晤士高等教育（THE）世界大學影響力排名、連續2年蟬聯天下USR大學公民獎私立技職第一。

朝陽科大助理副校長兼總務長張華南指出，為善盡大學社會責任，朝陽科大長期協助弱勢團體及偏遠學校改善耗電環境，近10年來校園內節電量超過1600萬度、相當於台灣4800戶家庭的年用電量；在節水方面，師生每人每日均用水量僅24.4公升、遠低於各大學平均值，朝陽已於全台各大學中領先取得環保署認證「環境教育設施場所」。

張華南強調，學校未來將持續透過大手攜小手、協助中小學或弱勢社福機構建置永續環境，也藉由與各大學及NGO建立夥伴關係，追求校園環境永續發展。

此外，為推動SDGs，朝陽科大工設系學生成功研發「防災衣櫃」及「淨水強化透水磚」，可在使用更少資源、產生更少汙染的情況下獲得更高效能，獲得全球仿生設計競賽獎項肯定。