經發局長張峯源說，民間商業行為不斷創新，目前各行業仍需依循台中市休閒娛樂服務業管理自治條例，將依相關法規予以管理及稽查。(陳世宗攝)

台中市10年前發生阿拉夜店大火造成9死12傷，市議會通過「休閒娛樂服務業」自治條例，將無人陪侍的「飲酒店業」納入八大行業規範。市議員陳文政16日質詢說，近期民眾發現住宅區內出現「水煙館」「髮廊酒吧」等創新店家，嚴重擾民及影響安寧。經發局強調，將依相關法規予以管理和稽查。

台中市議會16日進行市政總質詢。陳文政表示，台中市在阿拉大火後，飲酒店業納入八大行業規範，導致飲酒店業牌照難以申請，店家多以「餐酒館」為名登記為餐飲業，進而發生藏身於住宅區、學校周邊的情形；甚至有水煙館，也以有供餐為由，以餐飲業名義進行營業。

陳文政說，根據「台中市休閒娛樂服務業自治條例」規範，八大行業營業場所，應距離住宅區50公尺以上，且應距離國民中、小學、高中、職校、醫院200公尺以上。這些新興型態娛樂服務業都以餐飲業進行申請，導致學校旁邊不能開夾娃娃機店，但水煙館、髮廊酒吧等店家卻能營業的詭異狀況。市府應該檢視相關商業登記辦法，落實聯合稽查。

陳文政強調，他不是要消滅這些業者，有人的地方就有娛樂需求，市政府曾推動中區的繼光街擬打造成如香港「蘭桂坊」的pub一條街，讓業者安心營業。希望市府能繼續推動，讓業者在特定區域好好做生意，同時以觀光特色名義為該區域宣傳幫助業者們發展。

經發局長張峯源說，民間商業行為不斷創新，目前各行業仍需依循台中市休閒娛樂服務業管理自治條例、都市計畫法、建築法、消防法、噪音管制法等相關法規，由各局處加以管理；相關檢舉案件，市府會將其列入稽查，若經查獲未經許可實際經營休閒娛樂服務業，將移請相關機關依規裁處。

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