台北市長柯文哲的夫人，陳佩琪醫師，昨日在臉書將早餐寫成「morning eating」，被網友嘲諷英文差，不過ICU醫師陳志金解釋，這是圈內人才懂的笑話，過去醫院的晨會叫「morning meeting」，因為有提供早餐，很多人會戲稱那個場合叫「morning eating」，但一般人不會懂，市長夫人「自己卻以為是詼諧幽默的說法」。

市長夫人陳佩琪昨(15日)在臉書粉專發文，分享對殘劑的看法，其中一句寫著，「恐怖到每天變成我和先生morning eating談論的題材」，許多網友看不懂，早餐的英文明明是breakfast，會不會是市長夫人英文太差才寫錯。

對此陳志金醫生在臉書發文解釋，醫院早上會有晨會，叫「morning meeting」，討論困難的病例、新病人或研讀醫學期刊，在市長夫人那個年代，很多醫院都會有藥商固定提供早餐，有些人會覺得早餐比會議有趣，因而戲稱那個場合叫「morning eating」，甚至有些人會因為有免費早餐而出席。

陳志金接著說，「morning eating」這個說法流傳於醫學生之間，大家會互相笑問「你要去參加morning eating嗎？」，陳志金認為這是圈內人才懂的笑話，把它當成人人都看得懂的一般笑話來講，當然就會被不知情的人嘲笑英文不好，「稍為有點自覺的人，大概不會在公開場合講這個，不過這或許是她個人獨特的風格」。

陳志金補充說到，在疫情爆發之後，晨會吃早餐這件事在很多大醫院都取消了，因為一方面希望大家專心開會討論，另一方面希望避嫌，不要落人口舌。但陳佩琪此時提出「morning eating」反而會讓有些讀者有「吃免費早餐」這個聯想。陳志金最後也總結，「morning eating」就只是一個一般人沒有共鳴，甚至會有不當聯想，但是說的人自己卻以為是詼諧幽默的說法而已。