新北市永和警分局今（16日）下午召開「分局層級治安會報」。（永和警分局提供）

新北市永和警分局今（16日）下午召開「分局層級治安會報」，邀請轄內的民意代表、里長、學校、各公家機關等，以及民防「五力」警友、民防、義警、志工、巡守隊，各級機關、學校及民代都能充分與警方合作，反映問題及解決困難。

永和警分局長陳保安表示，12月8日本轄瓦窯溝內發生的分屍案，感謝北市搜救協會隊員陳正隆、中華民國災難救援協會大隊長侯宗麟、副大隊長林建男，在這次本轄發生的分屍案，協助本案的人員辛勞付出，打撈遺失屍塊。

而分局也組成專案小組全力緝凶，於12小時迅速釐清案情查獲犯嫌，再次感謝全體參與本案的人員辛勞付出，本分局於會中致贈感謝狀以表由衷感謝。

偵查隊長李志祥於會中提示分析，民眾易遭詐騙的手法與最新伎倆，以及各種毒品成癮的表徵，並播放本分局轄內超商、警方合作攔阻詐騙成功，以及破獲大量毒品原料等案例影片穿插宣導，以提昇與會嘉賓各類犯罪手法之防患意識。

治安會報特邀請轄內四大超商、賣場、醫院、加油站、速食餐飲業等夜間工作業者參加，針對如何積極有效防處，加強溝通觀念、統一做法等提出討論，由分局教官陳中謙傳授簡易防身術及自保優先的處理原則，共同防制暴力事件發生。保障民眾財產，維護治安平穩。

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