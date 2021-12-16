桃園某防疫旅館爆群聚感染已有8人確診，其中4人確定同一感染源，桃園市長鄭文燦說，感染源要由中央來判斷，不排除是送餐、送垃圾時手套接觸，因此手套應該做好單次消毒的工作，限定一次性使用等，未來也會加強這部分。

鄭文燦說，目前防疫旅館的工作人員都已打完2劑疫苗，在服務的時候也必須要穿隔離衣跟戴手套等，強調防疫旅館工作人員的安全保護很重要，至於如何降低環境汙染，桃園也針對空調部分全面檢視，所以第一輪紅區是包括6名確診者所在的6樓樓層，以及防「煙囪效應」將6樓以上的樓層也都在第一輪紅區就淨空，第二輪則就把全館都淨空。

鄭文燦強調，防疫旅館是入境檢疫的一環，桃園為了降低防疫旅館的風險，採檢都是由3家醫院到防疫旅館入館採檢，避免移動風險，但是春節專案有所謂的7＋7或10＋4方案，所以會有居家隔離的部分，我們請防疫計程車來服務、載居家隔離者去採檢，都是為了減少接觸的風險。

至於工作人員，桃園也以雲端健康監測、定期篩檢、以及充分提供各種防護裝備來保護，也會做高頻率的稽查，希望確保防疫旅館工作人員的安全，未來2個月確實會有入境高峰期，包括衛生局、民政局、交通局跟環保局這4個單位，要協助防疫旅館的部分也會不斷加強，目前已做好很完整的分工。

鄭文燦強調，桃園目前4000個房間的防疫旅館，有6成以上是非桃園市民來入住，像這一次1＋3確診事件，也有1位是非桃園市民，桃園防疫旅館有6成是非桃園人在使用，但一樣要以高標準來服務、高標準做好防疫。