隔夜美股大漲帶來提振，但外媒報導美國擬加重對中國的制裁力道使大盤漲幅受限，周四香港股市收漲0.23%，為23475.50點，盤中一度跌至15個月新低。國企股漲0.08%，收在8349.65點。

聯準會周三會後宣布維持基準利率不變，但明確表示疫情時期實施的購債計畫將提前於明年3月完全退場。此外，按照聯準會發布的最新經濟與利率預測，該央行明年可能升息3次，每次25基點。此決議符合市場預期，激勵華爾街股市和亞洲股市走高。

英國《金融時報》周三報導，本周美國將把8家中國公司列入投資黑名單，包括全球最大商用無人機製造商大疆創新科技公司（DJI Technology Co Ltd）、為圖像識別軟體公司曠視科技（Megvii）、超級電腦製造商中科曙光（Dawning Information Industry）、臉部辨識專業公司雲從科技（CloudWalk Technology）、網路安全集團廈門美亞柏科信息公司（Xiamen Meiya Pico）、人工智慧公司依圖科技（Yitu Technology）和雲端運算公司立昂技術（Leon Technology）及東方網力（NetPosa Technologies）。

彭博社援引消息人報導，美國國家安全委員會周四將開會討論是否收緊對中芯國際的出口管制，從「僅限」（Uniquely required）先進製程設備禁止出口，擴大到「可使用的」（Capable for use）設備也將禁止出口，這表示成熟製程設備也可能受到影響。

中芯國際周四收跌1.27%。

媒體報導美國總統拜登已簽署一項行政命令，將對中國4家藥企實施制裁。

恆生科技股收漲0.46%，盤中一度重挫2%。眾安在線收漲5.35%，漲幅最大。萬國數據跌3.83%，表現最疲弱。

煤炭股集體飆漲，發改委新聞發言人表示政府將適時出台針對性措施，引導煤炭市場價格在合理區間運行。

醫藥股亦表現強勁，藥明生物漲逾11%，在藍籌中表現最佳。藥明康德、翰森製藥漲逾7%，雲頂新耀漲逾9%，諾輝健康漲逾8%。