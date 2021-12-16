台灣夏普（SHARP）趕在年末，宣布將在台灣推出2款5G特色手機，包括主打全球最輕的中階款AQUOS zero6，以及採用環保材質的入門款AQUOS wish，分別採用高通Snapdragon 750G與Snapdragon 480，今日起於遠傳、亞太電信及夏普震旦、可購樂電商平台銷售。

AQUOS zero6重量僅146g、厚度7.9mm，搭載6.4吋2340×1080 OLED螢幕，高通Snapdragon 750G行動平台、8GB LPDDR4X RAM、128GB UFS 2.2、記憶卡擴充最大1TB，48MP＋8MP超廣角＋8MP兩倍光學變焦三鏡頭、12.6MP前鏡頭，IP68防水、4010mAh電量與螢幕指紋辨識，定價1萬6990元。

AQUOS wish則為外型極簡的輕量5G手機，為因應零排放趨勢，首創使用獲國萊茵標章認證的塑料製作機殼，曲線角度設計方便單手抓握。因應疫情新常態下人多處不便拿下口罩刷臉解鎖，AQUOS wish採用指紋辨識免刷臉，並提供全域18道軍規防護，售價6990元。