《金融》央行政策利率連7凍 明年GDP上修到4.03％ 17:052021/12/16 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央銀行今(16)日舉行第4季理監事聯席會議，無縫接軌美國聯準會(Fed)最新利率決策會議結論，央行政策利率連續7季不動，重貼現率續停在史上最低的1.125%；擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持年息1.5%及3.375%。 台灣央行今天理監事會後宣布上修明年GDP估為4.03%，第三季原估為3.45%。 明年CPI年增率降為1.59%，核心CPI為1.45%。 央行上調2021年經濟成長率預估至6.03％ 中汽協：明年汽車銷量年增5.4％ #央行政策 #GDP #CPI #年增率 #利率連 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》日11月出口增20.5％ 略遜預期 10:002021/12/16 財經 台綜院最新預測 今年經濟成長率 上調至6.07％ 04:102021/12/16 財經要聞 《國際金融》歐股大漲1.5％ 科技股飆最凶 17:222021/12/16 財經 央行利率連7凍 估今明年GDP成長率各為6.03％、4.03％ 16:562021/12/16 財經 央行第4波打炒房更恐怖 第3戶以上房貸降至4成 17:032021/12/16 財經 主計長：明年3月前 通膨率維持2％ 04:102021/12/16 財經要聞 《金融》看好民間消費回升 央行明年GDP估值最威 17:392021/12/16 財經 《美股掃瞄》加速減債2022開始升息 美股翻紅全收高 10:202021/12/16 財經 《金融》央行打炒房 4度調整選擇性信用管制 17:222021/12/16 財經 《國際金融》科技、醫療股走強 歐股結束連5跌 09:262021/12/16 財經 《國際金融》高通膨威脅經濟 韓元下月恐再升息 16:312021/12/16 財經 財經熱門新聞 物價飆上40年最扯 她預言2022頭號大敵：不是通膨 - 財經 1分鐘讀財經》美掐死陸半導體龍頭 2大台廠躺著賺 - 財經 百年老店1年換3董座 股價暴跌！謝金河喊話：這個人不能再躲了 - 財經 英特爾搶產能還要「VIP」待遇！台積電1句回應被讚爆：很仁慈了 - 財經 央行第4波打炒房更恐怖 第3戶以上房貸降至4成 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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