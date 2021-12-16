中央銀行今(16)日舉行第4季理監事聯席會議，無縫接軌美國聯準會(Fed)最新利率決策會議結論，央行政策利率連續7季不動，重貼現率續停在史上最低的1.125%；擔保放款融通利率及短期融通利率分別維持年息1.5%及3.375%。

台灣央行今天理監事會後宣布上修明年GDP估為4.03%，第三季原估為3.45%。

明年CPI年增率降為1.59%，核心CPI為1.45%。