無人載具是全球發展重點，工研院與自主移動機器人聯盟（AMRA）㩦手合作，今日正式發佈第一個產業技術標準「AMRA-201 移動機器人通用要求與測試方法」，具體定義移動機器人產品明確標示的性能規格與驗證方法。

工研院表示， AMRA-201技術標準可為生產者提供產品一致規範驗證標準，未來一旦獲得自主移動機器人聯盟授權，廠商即可宣告所生產的產品符合AMRA-201標準，提升移動機器人產品可靠度與生產力。

疫情期間網路購物貨量倍增，協助提高生產效率的自主移動機器人(AMR)將物流搬運自動化，掀起一場改變物流產業遊戲規則的革命。AMRA推動召集人暨工研院機電所所長胡竹生表示，自主移動機器人聯盟成立至今已一年，目前已有近50家AMR產業相關業者共襄盛舉。

聯盟成員皆相信建立共通產業標準可為產業發展帶來三個優勢：首先，規格化的機器人讓廠商生產時能夠有所依循，有利於測試驗證；其次是安全性，不同機種依循規範並完成驗證，更能確保人機協作時安全無虞；最後是建立通用標準，可減少終端使用者的負擔、增加購買意願，消費者不必擔心購買機種與系統間相容性的問題。

根據國際機器人聯盟(IF)最新發佈的報告，應用在貨物運輸的自主移動機器人和送貨機器人，年營業額較2020年成長了11％，超過10億美元。AMRA目前正開始著手制定其他新的機器人標準，分別暫定為「移動機器人安全要求、驗證、與確效」與「移動機器人共通通訊協定」，預計2022年6月將陸續完成。屆時將有助於確保移動機器人安全性與促成產業良性生態，為AMR業者與使用者創造更大利益。