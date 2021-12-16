嘉義市長黃敏惠參觀8家宮廟開發出的特色文創品。（廖素慧攝）

嘉義市城隍廟的文創品「驅邪庇祐造型隨身碟、十八般武藝筆」。（廖素慧攝）

嘉義市慈濟宮的文創品「來嘉廟妙妙家將桌遊、復刻文物掛鐘」。（廖素慧攝）

嘉義市政府輔導8家宮廟開發特色文創品，16日發表成果。（廖素慧攝）

嘉義市政府輔導城隍廟、九華山地藏庵等8家宮廟，設計出「肅敬造型隨身碟」、「抽籤詩桌遊」等宮廟特色文創品，16日起至明年1月2日在檜意森活村T24所長官舍展出，市長黃敏惠歡迎大家來看展，並參觀2021台灣設計展。

黃敏惠表示，今年是嘉義市設計元年，不僅2021台灣設計展在嘉義市，同時積極推動廟宇文創計畫，廟宇就是城市的文化博物館，以設計力導入宗教文化，由專業設計業者針對各家宮廟文化特色開發文創商品，期盼進而引起更共鳴及回響。

嘉義市政府民政處表示，這次計畫以「福抱嘉義．來嘉廟妙妙」為主題，由專家評選出城隍廟、九華山地藏庵、文財殿、大天宮、朝天宮、天后宮、慈濟宮及慈龍寺等8間宮廟，輔導文創加值。

由專人團隊實地訪查，連結鄰近商圈，設計指引標示小物、製作宣傳短片、每家廟宇開發各兩款文創品，以及結合該廟歷史沿革與周邊環境，製作中、英、日文版的散步地圖及廟宇簡介摺頁。

配合2021台灣設計展期間，在檜意森活村T24所長官舍展出8間宮的文創品，有城隍廟「驅邪庇祐造型隨身碟、十八般武藝筆」文具用品，九華山地藏庵「大願隨行偶、平安符護身皮件」，文財殿「文財招財、文財孔雀套筆」，大天宮「金雞夜燈、神農茶浴包」。

還有朝天宮「香火袋造型環保袋、平安米袋」，天后宮「默行開運珠鍊手環組、靜心香氛燈」，慈濟宮「來嘉廟妙妙家將桌遊、復刻文物掛鐘」，慈龍寺「紀念夜燈、溼壁畫迷你DIY檯燈」等。