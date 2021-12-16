農委會台東區農業改良場16日發表，歷經9年育成高花青素洛神葵新品種「台東6號」黑晶。台東6號品種乾果萼的花青素含量高達30.6 mg/g，是目前主要栽培品種「台東3號」的7.7倍，單位面積產量為「台東3號」的4倍，無論於花青素含量或產量表現上都相當出色，適合作為機能性產品原料，與目前洛神葵栽培品種利用方式具有市場區隔性，希望透過新品種育成，拓展洛神葵更多元附加價值。

台東場長陳信言指出，目前全台洛神葵栽培面積為146公頃，台東縣為洛神葵主要產地，占全台78％。台東縣的洛神葵產業，具備成熟之產銷鏈及優質加工技術，相關加工產品是遊客喜愛的台東農產伴手禮之一。

洛神葵富含花青素、類黃酮、多酚及有機酸等機能性成分，在近年國人預防保健意識提高下，國內保健營養食品的年產值已連續6年正成長，2020年產值達195億元，年增9.78％，這次洛神葵高花青素新品種的育成，將可提供國產機能性原料素材新選擇。

台東場育成的洛神葵高花青素新品種，是利用人工雜交技術選拔育成，果萼緊密著生於枝梢，較「台東3號」成熟期一致，適合一次採收，具提高採收效率，節省人力成本優勢。其果萼顏色為深紫紅色，富含花青素，每公頃乾果萼產量達1200公斤，為高產、高品質的品種，適合機能性原料素材使用，可用於茶包、萃取飲品及錠劑等日常生活多元產品型態發展。

台東場強調，隨著後疫情時代及銀髮市場的來臨，機能性原料素材的需求與日俱增，為提升台東特色農產素材品質及競爭優勢，以替代部分進口原料，台東6號品種已提出品種權申請，未來可授權予業者開發機能性產品，可望促進洛神葵產業多元化加值利用。