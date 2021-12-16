大陸國務院新聞辦今天（16日）舉行加強和完善地方政府債務管理情況國務院政策例行吹風會，有陸媒提問：一段時間以來，大陸一些地方的債務規模和增長速度都明顯超出了還款能力，債務違約風險有顯性化的可能。請問財政部將如何化解地方債務的違約風險？此外，有觀點提出，可將部分地方債轉化為國債以降低風險，請問財政部對此作何評論？

對此，大陸財政部副部長許宏才表示，近年來，財政部堅決貫徹落實中共中央、國務院決策部署，會同相關部門「開前門、堵後門」，持續加大工作力度，特別是地方政府也高度重視防範化解債務風險問題。目前，已經初步建立起了防範化解地方政府債務風險的制度體系，地方政府債務特別是隱性債務風險處置工作取得了積極成效。

許宏才表示，國際上通行的債務指標有兩個，一個是從全國匯總來看，主要是負債率指標，即政府債務餘額佔GDP的比重，這是衡量總的政府債務水平的。還有一個是地方政府債務指標。由於不同地區之間經濟發展不平衡，為了保證地區基本公共服務均等化，中央政府會對地方實施轉移支付。受財政體制、轉移支付等因素影響，各個地方衡量債務水平的指標不能用債務餘額除以GDP，而必須跟綜合財力相比，這個一般稱之為債務率。

截至2020年末，地方政府債務餘額25.66兆元（人民幣，下同），控制在全國人大批准的限額28.81兆元之內，加上納入預算管理的中央政府債務餘額20.89兆元，全國政府債務餘額是46.55兆元，按照國家統計局公佈的2020年GDP數據101.6兆元計算，政府債務餘額與GDP之比，也就是剛才我說的衡量整個政府債務水平的負債率指標是45.8％，低於國際通行的60％警戒線，也低於主要市場經濟國家和新興市場國家水平，風險總體可控。

許宏才表示，另一個衡量地方政府債務風險水平的指標是債務率。2020年末，地方政府債務率，即債務餘額除以綜合財力是93.6％，總體來說不高。國際上一般的衡量標準在100到120之間，當然不同層級政府指標的控制水平也不太一樣，並且與各個地方的財政支出結構也有關係，如果要科學衡量，還需做更精細的測算。總體來看，地方政府的債務率是不高的。

也同時看到，中國經濟長期向好的趨勢不會改變，也就是說，無論是負債率，還是地方政府的債務率指標，由於經濟長期向好的趨勢不會改變，測算這個指標的分母是在不斷增長的，這樣也為防範風險和實施宏觀調控創造了很好的條件。

許宏才表示，防範化解地方政府債務風險取得積極成效，債務相關指標的水平總體不高，但是局部地區的風險不容忽視，還存在隱性債務問題，財政部也在積極採取措施防範和化解。財政部高度重視地方政府債務風險問題，將充分認識防範化解地方政府債務風險任務的長期性、艱巨性，時刻保持警惕，特別是防範局部風險水平較高地區的風險，找出重點、扎實工作。財政部將盡銳出戰，久久為功，堅決不留後患，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

對於「可將地方債轉化為國債」的觀點，許宏才表示：「這個問題我覺得要審慎研究，不是一個簡單的事。我知道有些國家做過這樣的事情，效果並不好，我們目前沒有這樣的安排，就是要把地方政府債務風險堅決防範好、化解掉。」