綜藝大哥胡瓜（胡自雄）從2015年10月主持談話性醫療節目《醫師好辣》，有別於過去的節目內容，和許多醫療職員或網紅聊醫界工作事務和八卦，廣受好評；而《醫師好辣》邁入第七年，胡瓜今（16）日突然在臉書透露離開消息，感謝合作過的人和觀眾，也分享心得「讀完七年醫學院畢業了」。

胡瓜幽默風趣的主持功力，出道超過39年也有過許多經典節目，目前則有《綜藝大集合》、《台灣那麼旺》、《歡樂智多星》和《醫師好辣》，觀眾幾乎打開電視都能看得到他的身影；不過，胡瓜今日突然在臉書更新近況，直言「我讀完七年的醫學院，畢業了」，自曝要離開主持多年的《醫師好辣》。

他曬出一張和《醫師好辣》工作人員的大合照，感性地謝謝每一位參與節目的醫護人員和來賓，還有一路上支持他們的觀眾；最後提到自己今後換了個身份，「我也會當一位忠實的觀眾，讓我們一起繼續支持《醫師好辣》」。

胡瓜突然宣布離開《醫師好辣》，也讓不少網友很不捨，紛紛留言惋惜，「崩潰，我們一家人天天收看耶」、「辛苦瓜哥，敬業主持人」、「超優質節目」、「喔！不！瓜哥真的要退休啦？」；《醫師好辣》的臉書也在底下表示，「感謝這七年瓜哥的用心」。

東森回應：「瓜哥的存檔會播到1月底，節目後續的走向製作單位跟我們都還在規劃當中，有明朗的消息會再跟大家說。」