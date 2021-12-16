指揮中心今(16)天宣布，桃園防疫旅館爆發COVID-19群聚疫情，同樓層有4人確診，經基因定序均染Delta變異株，至少3人將改列本土個案。這些入住防疫旅館的旅客不是入境時做過核酸(PCR)檢驗，為什麼疾管單位當天沒有等到檢驗報告出爐，就先放他們出關入住防疫旅館？

中華民國防疫學會理事長王任賢多次呼籲指揮中心對入境旅客進行「多層次篩檢」，特別是必須等檢驗報告是陰性後才准放行；他指出，目前入境採檢唾液必須等2天才有結果，這段時間，入境旅客已經搭乘防疫計程車入住全國各地的防疫旅館，假設旅客本身就是帶原者，2天的時間就可以把病毒散布到全國各地。

王任賢指出，雖然目前只有一個防疫旅館出事，但卻嚴重影響防疫人力的調度，疾管機關為什麼不等旅客的檢驗報告出爐後再放行？在等待期間，旅客可以先到機場的過境旅館休息。

這次事件的防疫破口除了關口外，王任賢認為，防疫旅館是第二個破口，由於短時間內需求暴增，防疫旅館嚴重不足，指揮中心只能徵收非專用旅館充作防疫之用，這時候，管理就格外重要。

前疾管局長張鴻仁即指出，這次防疫旅館出現交叉感染，應該是標準作業流程（SOP）的某個環節出了問題，一般旅館員工並不了解嚴格的外科消毒及防護流程，一旦旅館入住帶原者，很可能就造成傳染。

張鴻仁指出，除了防疫旅館本身的員工，還有送餐的外送員，還有如何防止入住者偷跑外出，都需要演練；還好目前還不是春節返鄉的高峰期，出了事正好可以提醒大家注意加強防範，「現在爆是好事，變成實彈的演習」。

此外，美、英、中等國的疫情都在近期惡化，境外移入案例也持續增加，民調顯示，國內多數民眾已經希望指揮中心能夠收回「7+7」的入境隔離政策，回復原先14天集中隔離政策。

對此，張鴻仁認為，那是「他家的事，與台灣無關」，只要落實入境防疫措施，台灣就不會受到國際疫情的牽連．

王任賢也支持目前指揮中心「7+7」的作法；他指出，如果不落實「多層次篩檢」，即使把14天集中隔離延長到21天，一樣會有漏網之魚，入境檢疫應該是加強（篩檢）而非加長（集中隔離時間）。

王任賢再次建議指揮中心，在旅客入境時即要求他們服用抗病毒藥物，例如在巴西和印度北部成功抑制疫情的伊維菌素，除了入境時立即服用，之後在集中隔離及居家檢疫期間，也應該要求他們一周服藥一次。

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