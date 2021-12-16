美國聯準會（Fed）已宣布明年3月QE退場、且可能升息三次，台股15日亦大漲逾百點，證期局16日分析，台股加權指數今年到12月15日為止已上漲19.87％，優於美股、日本、韓國、新加坡、香港、上海、深圳等主要市場，且日成交值飆上3970億元，同比成長100.31％，市場表現「持穩」。

證期局主秘高晶萍表示，股市短期難免受疫情、升息等影響，但中長期會回歸基本面，國內上市櫃今年到11月底現金殖利率仍有2.67％；到11月底上市櫃公司累積營收達36.12兆元，同比成長16.64％，即台股基本面亦「穩健」。

後續台股是否能持續第一名的表現？高晶萍表示，金管會將持續注意美國聯準會的利率政策、外資進出我國股市情況及國內外金融市場變化。

美國聯準會宣布，QE明年3月退場，且明年應會升息三次，證期局分析因為FED貨幣政策方向確定，消除市場上很多不確定因素，所以美股14日是大漲，美債殖利率上升，而美股至今上漲16.13％。

而台股從今年一直到12月15日加權股價指數上漲19.87％，除優於亞洲主要市場如日本、韓國、新加坡、香港、上海及深圳股市外，目前看來也勝過美股的漲幅；同時台股日成交值到15日達3969.62億元，去年同期則為1981.76億元，同比增加100.31％，在Fed宣布相關政策方向後，15日台股收在1萬7785點，表現持穩。

高晶萍分析，股市是經濟的廚窗，短期雖受疫情跟殖利率攀升影響，但長期回歸基本面，在上市櫃公司營收成長16.64％、現金股息殖利率仍有2.67％，台股基本面亦穩健；債市短期會反應升息因素，長期則要看通膨、疫情及升息步伐，金管會將密切注意後續發展，持續注意美國聯準會的利率政策、外資進出我國股市情況及國內外金融市場變化。