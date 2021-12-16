中央銀行16日第四季年終理監事聯席會議，第四度出手調整選擇性信用管制，為繼去年12月開出打炒房第一槍，及今年3月及9月第二度及第三度調整後，再加碼房市管控。

央行總裁楊金龍表示，央行自去年12月以來，三度調整選擇性信用管制措施，實施迄今，已有助銀行降低授信風險，但近期全體銀行不動產貸款集中度仍高，為強化管理銀行信用資源，避免流供囤房、囤地，這次修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，自今年12月17日起實施。

主要修正重點方面，楊金龍說明，其中自然人購置高價住宅貸款及第三戶（含）以上購屋貸款最高成數一律降為四成。其次購地貸款最高成數降為五成，保留一成動工款，並要求借款人切結於一定期間內動工興建。其三餘屋貸款最高成數降為四成。第四工業區閒置土地抵押貸款最高成數降為四成。

楊金龍強調，央行理事會認為，去年12月以來，央行所採行控管不動產貸款風險措施，已積極落實政府「健全房地產市場方案」的信用資源有效配置及合理運用，但促進房地產市場穩健發展，仍有賴上述方案的相關政策共同推動執行。

並且鑒於國人購屋貸款負擔率（每月房貸還款額占家庭月可支配所得比率）平均逾三成，楊金龍再次呼籲，借款人宜留意貸款寬限期屆滿後還款負擔增加，以及未來利率變動風險。