中央銀行第四季理監事會決議，上調2021年全年經濟成長率預估值為6.03％，較9月發布的預測值5.75％，增加0.28個百分點，2022年預估值4.03％，均略低於主計總處最新預測值的2021年6.09％、2022年4.15％。

央行總裁楊金龍表示，近月出口持續強勁成長，民間投資熱絡，加以國內疫情穩定，政府啟動振興消費措施，民間消費回溫，央行預測今年第四季經濟穩健成長，全年經濟成長率上修為6.03％。勞動市場方面，失業率續降，就業人數續增，但未回復至疫情前水準，今年以來工業及服務業全體受僱員工平均名目總薪資溫和成長，部分服務業因疫情衝擊而受創較大，致名目總薪資減少，顯示各產業復甦力道不均。

展望明年，楊金龍指出，全球景氣持續復甦，有助台灣出口及民間投資動能，但基期墊高，成長率將趨溫和，隨內需服務業景氣逐步回溫，就業將漸增加，益以基本工資與軍公教薪資調升，可望帶動企業加薪，預期民間消費成長回升，預測明年經濟成長率為4.03％。

楊金龍說明，今年初以來國際油價走高，帶動國內油料費價格上揚，加以8月颱風豪雨遞延影響致蔬果價格大漲，及部分餐飲業者調高售價，消費者物價指數（CPI）年增率已連續數月高於2％，至11月為2.84％，不含蔬果及能源的核心CPI年增率相對溫和、為1.49％。今年1至11月CPI及核心CPI年增率分別為1.91％及1.28％。央行預測全年CPI及核心CPI年增率分別為1.97％及1.31％。

今年中以來國內通膨壓力上升，但台灣整體物價漲幅相較歐美國家溫和，主要是國內疫情控制得宜，較無物流不暢通等供應鏈瓶頸，也無整體勞動市場緊俏現象，全體平均薪資增幅溫和。

展望明年，楊金龍認為，國內基本工資及軍公教薪資調升，部分業者反映人事及原物料成本調高商品售價，將推升物價，但主要機構預期明年國際油價漲勢減緩，央行預測明年CPI年增率降為1.59％，核心CPI年增率則維持溫和、為1.45％，國內外機構也多預測明年台灣CPI年增率回降。