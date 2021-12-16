中油公司挹注苗栗市公所6百萬元來整修清華公園。（謝明俊攝）

整建後的清華公園可供小朋友騎乘電動小機車。（謝明俊攝）

苗栗市長邱鎮軍、市代會主席楊喬安喬扮成玩具總動員角色，分送汽球給在場小朋友。（謝明俊攝）

苗栗市長邱鎮軍、市代會主席楊喬安等主持清華公園啟用儀式。（謝明俊攝）

苗栗市清華公園原本是北苗市場舊址，於1998年市場遷建後改成清華公園，因公園周邊人口密集，原設施老舊及動線未能平整連貫，由於鄰近中油多個單位，苗栗市公所爭取中油睦鄰經費6百萬元整修增建部分設施，16日上午舉行完工啟用典禮，提供里民更完善的休憩環境。

苗栗市清華公園位在清華、北苗、上苗等里周邊，人口相當稠密，由於鄰近中油探採事業部、紫園宿舍、油品事業部、公用天然氣事業部苗栗營業所，清華公園與中油事業單位關係密切，苗栗市長邱鎮軍上任後便積極向中油公司爭取睦鄰經費進行公園改造，獲得中油撥款6百萬元工程經費後，開始動工。

清華公園環境營造工程從今年6月19日開工，12月1日完工辦理驗收、啟用，在公園入口處新增中油油井裝置藝術，並新增兒童攀岩運動區、樂高積木拼疊設計混凝土溜滑梯、仿道路設計兒童交通安全體驗區並設置夜間照明高燈。改造後的清華公園，整體環境怡人且適宜各年齡層駐足休憩。

16日上午，市長邱鎮軍、市代會主席楊喬安、市代表、里長等以及中油公司代表齊聚清華公園舉行啟用儀式，並安排汽球公主到場表演折汽球，一一分送給在場所有小朋友，許多里民聞訊，紛紛帶著家中幼兒前來試玩溜滑梯、電動小機車等。邱鎮軍致詞時表示，清華公園可算是苗栗市內地價最高的公園，為了市民的生活品質，因此，市公所決定持續保留公園讓周邊里民們都能享用良善的休憩場域。