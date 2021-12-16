央行今舉行4Q理監事會，央行表示自上年12月以來，三度調整選擇性信用管制措施，實施迄今，已有助銀行降低授信風險，惟近期全體銀行不動產貸款集中度仍高，為強化管理銀行信用資源，避免流供囤房、囤地，本次本行修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，自本年12月17日起實施。主要修正重點如下：

1.自然人購置高價住宅貸款及第3戶(含)以上購屋貸款之最高成數一律降為4成。

2.購地貸款最高成數降為5成，保留1成動工款，並要求借款人切結於一定期間內動工興建。

3.餘屋貸款最高成數降為4成。

4.工業區閒置土地抵押貸款最高成數降為4成。

央行理事會認為，上年12月以來，本行所採行控管不動產貸款風險措施，已積極落實政府「健全房地產市場方案」之信用資源有效配置及合理運用；惟促進房地產市場穩健發展，仍有賴上述方案之相關政策共同推動執行。