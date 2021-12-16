投資人消化了聯準會將加快縮減每月購債計畫的決定，周四歐洲股市盤初大漲。

泛歐Stoxx 600指數目前大漲1.5%，科技股飆升3%，漲幅領先。所有類股和所有主要交易所都以大漲開出。

聯準會周三會後宣布維持基準利率不變，但表示由於美國已經接近達成充分就業，現在央行的主要任務將轉向抑制高漲的通膨，因此疫情時期的購債計畫將提前於明年3月結束。此外，按照聯準會最新發布的經濟與利率預測，該央行可能在明年升息3次。

在隔夜美股主要指數全面大漲後，美股期貨進一步走高，亦為歐洲股市帶來提振。目前道瓊指數期貨漲0.45%，標普500指數期貨漲0.56%，那斯達克100指數期貨漲0.73%。

市場正緊盯英國央行和歐洲央行即將發布的貨幣政策決議。英國11月通膨站上10年新高，可能影響該央行是否要收緊政策的決定。比起其他主要央行，歐洲央行迄今仍然維持較為溫和的政策立場。 此外，市場亦密切關注歐元區和英國的12月採購經理人指數（PMI）。

個股方面，芬蘭軟體公司QT Group大漲6.4%，在泛歐Stoxx 600指數中漲幅最大。法國電力公司（EDF）暴跌8.6%，跌幅最大。其法國某核電廠的故障問題導致公司下修全年核心獲利目標。

目前英國富時100指數漲1.06%，德國DAX指數漲1.72%，法國CAC 40指數漲1.24%。