萬海(2615)今天舉行新造船「WAN HAI 291穩春輪」及「WAN HAI 292承春輪」線上命名儀式，穩春輪將率先於12月20日於廣州文沖船廠交付，交付後將投入萬海韓國－越南航線。

「WAN HAI 291穩春輪」及「WAN HAI 292承春輪」為萬海航運委由中國船舶工業貿易公司與廣州文沖船廠建造新造船12艘2038TEU系列貨櫃輪的第八及第九艘，船舶全長175公尺，滿載吃水深10.5公尺，載重噸位23802噸，航速20.66節。

此批貨櫃輪採用劍艏設計，配備全平衡歪斜球型舵、變頻式電動海水泵節能系統，有效提升航行性能，並達到節能減碳目標，提升船隊績效。

受到塞港的影響打亂遠洋近洋線的運力，目前美西塞港天數回升到20.7天，等待進港的艘數有97艘，漸入農曆年前的小旺季，預期農曆年前運價仍將向上，萬海新船投入，有助於推升營收動能。