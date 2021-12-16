楊蕙如及蔡福明被訴指揮網軍在「關西機場事件」侮辱外交部大阪辦事處，台北地方法院認定楊是業主、蔡招攬網軍，2人犯後沒有悔意，將楊與蔡各判處侮辱公署罪的最高刑度6月徒刑，可易科罰金。2人不服都提上訴，本案屬二審定讞案件，台灣高等法院將作成終局裁判。

2018年的「燕子颱風」侵襲日本，關西國際機場淹大水，旅客受困 ，網路出現質疑我大阪辦事處協助輸運國籍旅客不力的言論，網路霸凌間接導致時任大阪處長蘇啟誠輕生，引發日本與台灣社會關注。

台北地檢署追查發現，蔡男在2018年9月6日使用idcc帳號在 PTT發 文，批大阪處在關西機場事件「爛到該死」，是「一群垃圾的老油條 」、「黨國餘孽」等。檢方也查出，楊蕙如在LINE群組「高雄組」， 指示網軍「推高調」，她與蔡男遭起訴侮辱公署罪。

法官認定，楊蕙如指示「高雄組」成員，把文章幫高調，使文章引 發熱議，造成駐大阪辦事處公務員及駐大阪辦事處受網路霸凌及指摘 ，楊、蔡的發文已超過言論自由保障的界線，有公然侮辱的共同犯意 。

法官判決指出，楊、蔡坦承聚會時彼此討論訊息，楊女也認為文章符合她要表述的目的，她是「業主」由蔡男招攬網軍1、20人，依她的指 示「推」、「噓」、「酸」、「幫高調」、養帳號，楊蕙如花錢招攬 網軍，楊及蔡犯後否認犯行、沒有悔意，因此從重量刑，各判刑6月 ，可易科罰金。