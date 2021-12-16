針對前駐世界貿易組織（WTO）大使賴幸媛近日接受採訪時表示，禁止含萊克多巴胺豬肉並未違反WTO規定一事，行政院經貿談判辦公室今日發布新聞稿表示，賴女士理應十分瞭解最惠國待遇與國民待遇原則的內容，但卻有意曲解其真正意涵，動機令人費解。

有關賴幸媛指稱萊克多巴胺安全容許量標準違反最惠國待遇，經貿辦表示，因為這項標準適用所有進口肉品，不知哪裡牴觸了最惠國待遇；政府禁止國內豬農使用萊克多巴胺，是為了建立產品區隔，強化消費者對國產豬肉信心。養豬產業也全力支持，何來超國民待遇的說法。

賴幸媛認為SPS協定第3條（調和）第3款也允許會員可採行比國際標準更高的國內保護水準，經貿辦表示，該款的前提是「若具有科學上的正當理由，或會員確定其依據第5條風險評估程序而實施之檢驗和防檢疫保護水準係屬允當」，因此我國若無相關科學證據，則仍無法不遵守規定。

針對美國沒有在WTO大張旗鼓興訟，經貿辦表示，美國有很多管道及手段可以溝通，也有各種國際關係和成本考量，訴訟通常是最後方式。美歐之間的賀爾蒙牛案經常在國際學術期刊上被用來比較，這也是為何許多國家在與美國溝通後，最後還是決定遵守規定的原因。

美國智庫學者葛來儀認為，倘公投通過，將為台美雙邊關係帶來嚴重打擊，未來將難以解決這些影響；同時也為雙邊貿易關係造成致命的衝擊，未來簽署雙邊貿易協定更是不可能有進展。經貿辦也認為，她的說法相當反映現在美國甚至日本產官學界的看法。

經貿辦說明，為了拓展台灣的國際經貿布局，我國需接軌國際標準，以推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等高標準的經貿組織，期望全國人民團結一致，支持台灣走向國際。