扶輪社結合五星級飯店讓公益形象更加國際化。國際扶輪3510地區高雄樂心扶輪社12月16日，假高雄麗尊大飯店，由3510地區總監蔡政旺親自主持聯合掛牌儀式。

這是繼輔導社－高雄西區扶輪社後，於飯店內掛牌宣誓例會的社團掛牌儀式，且公益社團於固定的例會飯店中，在飯店入口和明亮易見處懸掛社團名稱及例會時間。此次掛牌不但提升公益社團對外的能見度，也讓國際性社團的會員來台觀光旅遊時，更能夠隨時加入在地社團的例會，有利於開啟台灣與國際組織的接觸與互動往來，並增加觀光飯店在推展業務時最大的宣傳機會。

此次掛牌是由國際扶輪3510地區高雄樂心扶輪社發起，樂心社社長黃暐盛表示，由於國際性社團與當地的飯店均有良好的互動與互利關係，在台灣觀光飯店過去僅有高雄麗尊酒店能於國際社團慣例接軌之際，過去他們第一屆創社社長林永軒與麗尊酒店溝通協調後，今年終於掛牌在麗尊酒店，麗尊不但提供最佳的掛牌地點，並依循國際社團通用禮儀，讓會員享有更多的優惠以及在地的觀光資訊，對扶輪及高雄樂心在國際的知名度將有非常大的助益。