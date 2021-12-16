越南廠稼動率拉升；市場需求強，棉花報價高檔可望維持到2022年上半年；南紡（1440）指出，主要產線越南廠年底的稼動率滿載，全產全銷下，接單能見度已達2022年第二季，明年上半年營運預期可保持在成長軌道上。
棉花價格在今年初每磅約80美分，至11月初漲到每磅1.236美元，是十多年來新高；近期雖然略有回落，但在需求仍強下，目前市場棉花報價還維持在高檔。
受惠棉價上漲，南紡累計今年前三季的EPS1.56元，為同期歷史新高。
今年第三季，受到越南疫情影響；南紡指出，產線的稼動率一度下滑到僅一、二成；隨著當地疫情趨緩、接種率提升，越南廠的稼動率也逐漸回升，目前已達九成、年底可全面恢復。
棉價維持在高檔，加上全球原物料價格調漲，下游客戶回補庫存需求增加，下單動能轉強；南紡指出，手中訂單能見度已到2022年第二季。
在稼動率提升、產品報價維持高檔，加上訂單無虞，市場預期，南紡明年上半年的營運成長動能續強。
不過，今年下半年以來，通膨壓力漸增，2022年會有升息、縮表等變數；南紡認為，通膨、升息等因素，對2022年下半年的產業環境景氣會是不小的挑戰。
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