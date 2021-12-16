全台首座海港型購物商城「MITSUI OUTLET PARK台中港」二期商場，今（16）日正式開幕，一期加二期專櫃數擴增至220家，開幕首日許多人氣品牌祭出促銷價，吸引排隊人龍。台灣三井不動產看好台中消費實力，除了投資打造台中港三井OUTLET PARK之外，台中東區「LaLaport購物商城」正如火如荼興建中，台灣三井不動產表示，力拼2022年Q4開幕營運。

台中港三井OUTLET PARK二期今日舉辦開幕剪綵儀式，除了地主代表-台中港務分公司總經理盧展猷、主辦單位代表-台灣三井不動產董事長下町一朗外，包含立法院副院長蔡其昌、台中市副市長陳子敬等官員都到場共襄盛舉。

台灣三井不動產董事長下町一朗表示，台中港三井OUTLET一期自2018年12月開幕以來，每年都能吸引約800萬人造訪，近兩年雖然受到疫情影響，但是有了廣大顧客的支持，三井決定繼續展開二期開發，加強化品牌的豐富性與多元性，專櫃數也由原一期約170間專櫃，一舉擴增至約220家。

台中市副市長陳子敬致詞時表示，三井集團因為看好台中前景不斷加碼投資，帶動海線觀光產業蓬勃發展，也預告各界期待的台中東區「LaLaport購物商城」將於2020年底開幕，期盼屆時能為台中舊城區經濟注入消費活力。

陳子敬進一步指出，台中港三井OUTLET PARK是台灣首座海港型購物商城，更是台中近年重大投資案件之一，自2018年12月一期開幕以來，首年即創下超過800萬人次到訪佳績，董事長下町一郎更在去年5月拜會盧秀燕市長，表達不畏疫情加碼投資OUTLET PARK二期的決心，同時宣布於台中東區興建「LaLaport購物商」，總投資金額高達150億元，創造3500個就業機會。

經發局說明，台中近年來許多重大建設陸續拍板動工，捷運軌道經濟及重大建設利多吸引百貨零售業積極布局台中，除了三井持續擴大投資外，廣三崇光集團預計投入約200億元，打造「烏日高鐵超級娛樂購物城」；此外，北屯區「漢神洲際購物中心」今年10月29日已動工，台中經濟在疫情挑戰下仍舊持續穩定成長。

台灣三井不動產表示，持續進化的台中港三井OUTLET PARK二期，更加強化品牌的豐富性與多元性。除了擁有得天獨厚的天然海景依傍，設施內規劃以貨櫃、港灣碼頭等熟悉的海洋元素融入在設施的各個角落，全區採低樓層開放式空間設計，寬廣舒適的公共空間，加上全台唯一的60公尺高海景摩天輪、望海觀景台、創意貨櫃市集等重新詮釋海港印象。

台中港三井OUTLET PARK不僅吸引家庭族群購物兼休閒娛樂之外，近年來儼然成為中部地區年輕族群約會、網紅外拍的新景點。此次的二期計畫，更在外觀設計上加上玩色小巧思，讓原有的海岸風情更添亮艷色彩。

為歡慶台中港三井OUTLET PARK二期開幕，設施將舉行多項販促好康活動，自2021年12月16日至2022年1月2日止，單筆消費滿3000元，萬元商品抵用券週週抽、壓軸再抽飯店住宿券，以及會員APP點數2倍送等；館內許多專櫃共襄盛舉、開幕期間舉辦折扣不等的超優惠價格活動，以及全館多家餐飲也推出經典美味、齊聚同慶，歡慶開幕及跨年聚餐專案等。

而此次二期全新展店專櫃中，更不乏有許多人氣品牌推出開幕慶活動，如GAP打出歡慶開幕最低5折起，以及開幕首4日每日前100名任一消費可獲限量來店禮、加入會員可換購一次MITSUI OUTLET PARK台中港限定款布章燙印服務一次等多項活動。

目前設施內已有多處布置有聖誕燈飾主題與寶可夢相遇旅程活動，除了設施當中到處可見皮卡丘身影之外，還將舉辦多場皮卡丘、波加曼驚喜見面會活動。