教育部國教署為鼓勵學生用多元形式傳遞孝道精神，舉辦第三屆「大聲說『孝』心連結—110年全國高級中等學校孝道教育微電影徵件競賽」，復興商工廣告設計科數位媒體傳播組同學李佩玲、劉亞縉、林慧宜、廖珮薰所拍攝的作品《妳的模樣》，林喬松、黃于珊、江俊德、周邑霖、蔡孟軒、陳品岑同學製作的《神工藝匠》分別獲第一與第三名，國教署副署長戴淑芬、台積電慈善基金會副執行長彭冠宇與評審團導演陳志漢先生親自頒發肯定。

復興商工廣告設計科數位媒體傳播組同學李佩玲、劉亞縉、林慧宜、廖珮薰所拍攝的作品《妳的模樣》。劇中描述身為家中經濟支柱的兒子，同時兼顧工作及照料罹患失智症的母親所面臨的考驗，失智症的長者如同年幼的孩童，身為照顧者經常擔心母親走失，如同孩子小時候母親對自己的關愛與呵護。作品透過兩人的互動表現出照顧者的辛勞，更希望帶給觀眾家人之間彼此照料的溫情。

建校逾一甲子的復興商工，即將在十二月起展開一連串的畢業展系列活動，首先登場的是十二月二十四日至二十五日在該校校區的元旦展，將由美術、設計、資處及夜進校相關科別畢業生參與執行。該校今年以「ＳＤＧＳ聯合國永續發展目標」及「後疫情時代社會關懷」為主要核心內容，思考未來社會的生活需求及發展目標，提出可以提供社會服務的未來設計。以傳達各年齡層福祉關懷的「智能產品」、「圖文傳播」、「多媒體動畫」、「空間設計」，以永續的消費及生產模式概念設計的「品牌形象」，以人文關懷、和平包容共存共榮的「數位動漫設計」、「創新產品」和「當代工藝」作為創作內容，強化創新及多元媒材及媒體，發表年度成果，綻放學生的智慧及實力。

校長王志誠先生指出，為了因應時代的趨勢潮流，該校近年來積極導入以電腦媒材作為傳達工具之訓練，並結合人文、藝術、科技素養，使學校課程具備多元發展特性，更符合新世代學子對藝術生涯規劃之所需，使美術教育走向藝術生活化、生活藝術化的實用境界。在教育部各項專業計畫如優質化、專業社群或頂尖群科等，該校幾乎都是最早通過的學校，今年更成功協助新北市政府舉辦貼圖大賽並榮獲第二名佳績，侯友宜市長十分讚嘆該校學生的能力，決定在元旦展時第二次前往該校參觀並頒獎，全校師生都感到十分的榮幸，也感謝侯市長對及技職教育及復興商工的支持。