因應中國大陸暫停台灣釋迦輸入，台東縣府積極拓展釋迦外銷，不僅於量販店及台超商販售，更首度將冷凍鳳梨釋迦及釋迦冰淇淋寄送至日本三重縣伊賀市，讓友好城市品嘗專屬台東的好滋味，讓更多日本人認識釋迦的美味。
縣長饒慶鈴表示，此次與伊賀市分享的冷凍鳳梨釋迦由台東農改場研發，完成鳳梨釋迦催熟及零下40度C全果冷凍的技術，可在3天內一次軟熟，解凍後外觀、口感、味道都與鮮果相去不遠；而鳳梨釋迦冰淇淋為位於台東初鹿的「梨迦初走」販售產品，選用牛奶釋迦品種，每口冰淇淋都帶有濃濃的釋迦香氣。
據了解，台東縣在2016年與日本三重縣伊賀市簽署合作備忘錄，伊賀市長岡本 榮多次來訪台東進行交流，品嚐原民料理、參觀石山部落；縣長饒慶鈴也於2019年率團前往伊賀市拜會岡本市長，維繫兩方友好情誼。
岡本 榮在品嚐冷凍鳳梨釋迦後表示，身爲第一個在日本吃到台東鳳梨釋迦的市長感到榮幸，先前拜訪台東時曾吃過，是記憶中想念的台東味，鳳梨釋迦很甜也很美味，希望台東鳳梨釋迦能外銷至日本，岡本市長會盡其所能向日本民眾宣傳。
伊賀市的職員們則表示是第一次吃到鳳梨釋迦及釋迦冰淇淋，對此水果感到陌生新奇、口感特別，本以爲會很黏膩，但比想像中的好入口，而味道為清爽的甜味，希望能進口至日本，讓當地人也能品嘗到鳳梨釋迦。
伊賀市的職員們也提供銷售的具體建議，由於冷凍鳳梨釋迦外觀容易變色、內含種籽食用起來不方便，建議販售時能先削皮、切塊並去籽，或是與高級飯店或知名甜點師合作，提升鳳梨釋迦的附加價值。
至於釋迦冰淇淋有人認為清爽美味，雖是冰淇淋卻能著實吃到水果的風味，不論是剛從冰箱裡拿出來的脆冰口感，或是吃到後來開始融化的口感都非常棒，也有職員表示冰淇淋比水果本身還要清爽，但是記憶點跟辨識度應再加強。
縣府與農民同一陣線，希望台東超高品質的鳳梨釋迦在各國都能享用到，此次縣府透過冷凍鳳梨釋迦及台東在地店家製作的釋迦冰淇淋進行「釋迦外交」，將專屬台東的特色推廣至日本，增加台東釋迦國際曝光度，針對未來鳳梨釋迦打入日本市場進行小型的市場調查，也取得日本在地的寶貴行銷建議，未來將納入台東鳳梨釋迦加工出口銷售的策略，持續努力打通鳳梨釋迦外銷的通路。
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