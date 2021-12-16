戴資穎剛在西班牙世界羽球錦標賽16強賽2比1擊敗蘇格蘭選手吉爾莫，尋求衛冕的印度名將辛度也以直落二淘汰泰國選手李美妙，2人將在明天的8強賽上演巔峰對決戲碼。

辛度是戴資穎生涯最強勁敵之一，兩人過去11年內共計交手了19次，前8次對決小戴取得5勝3敗的領先優勢，2017年起小戴長期霸占世界球后寶座，兩人場上對決情勢也有了極大變化，小戴9勝2敗，期間一度5連勝，小戴可以說是辛度的剋星。

然而戴資穎卻在幾場大賽中都輸給了辛度，最終要的一場戰役就是2016年里約奧運，當時小戴在8強賽直落二棄拍，2019年世錦賽同樣是8強賽，戴資穎又碰到辛度，結果先盛後衰1比2敗陣，這兩場賽事讓國人印象深刻。

如今又來到了關鍵時刻，戴資穎以往在世錦賽最佳止步8強，反觀辛度卻是世錦賽常勝軍，手中握有1金2銀2銅的亮眼戰果，明日之戰戴資穎必須突破心魔，否則即便國際賽對決戰績再如何出色，都遠不及奧運與世錦賽復仇來得重要。