女性生理期期間，不只身體、情緒比較敏感，連食慾都會產生變化，受荷爾蒙影響，許多人會食慾暴增，尤其對甜食、碳水化合物特別感興趣，營養師表示，其實生理期後的一周，是最容易瘦身的時期，吃2種食物並搭配運動，還能順勢瘦一波！

營養師廖余姍在粉專《減重營養師Sabrina的美胃人生》中指出，生理期後可稱為「黃金瘦身期」，由於荷爾蒙趨於穩定，相較於生理期前，食慾相對正常，這時補充優良蛋白質及高纖蔬菜，可以幫助消腫，選擇比較低脂的奶、豆類、魚或雞胸肉，還可以幫助修復子宮內膜。

生理期期間，補充適量含咖啡因的食物，像是高純度的巧克力，可以幫助減緩不適。(示意圖/達志影像)

此外，荷爾蒙的關係，在月經周期後的一周也是最容易快速瘦身的時期，由於此時體力已經恢復，因此可以開始做中高強度的運動及訓練，有氧運動及重量訓練搭配進行，更能順水推舟順便減重。

對於生理期前的「經前症候群」，廖余姍建議可以喝溫熱微糖的豆漿、牛奶等富含色胺酸的食物協助舒緩身心，並以全穀類如地瓜含粗纖維的碳水化合物來取代甜食，以免因短暫的暴食而變胖；會水腫的人，則建議吃富含鉀離子的食物像是香蕉、蔬菜，並多喝水，促進新陳代謝。

至於生理期期間若有經痛的情況，可以喝點溫熱的黑糖薑茶或豆漿，促進血液循環，適量補充含「咖啡因」的食物，像是高純度的巧克力，以及含鐵量較高的紅肉類、深色蔬菜，也可以補充酪梨、堅果，水果則建議富含鐵質、花青素的櫻桃、藍莓，也可以減緩疼痛。