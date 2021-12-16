國民黨高市黨部副主委曹桓榮與高市議員陳美雅站街頭宣講。（柯宗緯翻攝）

把握公投黃金倒數不到48小時，國民黨串聯全國民意代表今（16）日傍晚在人潮聚集處等路口進行宣講，高雄市共有15場街頭懇託宣講，31位黨籍議員分散在高雄市各個行政區，向民眾宣講與懇託，呼籲民眾用手中選票當「武器」投下四個同意。相較於民進黨明天將在高雄夢時代旁造勢，國民黨沒有資源，將繼續掃街、站街頭宣揚理念。

國民黨市黨部表示，面對一個只有黨意沒有民意的政府，必須要用手中寶貴的選票向政府表達人民的憤怒，對於只為一黨之私的執政黨更要用選票，讓他們知道民意是不可以被藐視的。

市黨部提到，民進黨昨日在高雄開行動中常會，陳其邁在市長上班時間參與黨務活動，到底有沒有違反上班規定？是否有請假？這點令人質疑，若角色換成國民黨縣市長不知道又要怎麼被修理了？民主社會是多元聲音，面對一個黨意駕凌在民意之上的政黨、用行政資源在對抗人民的政府，最終只能用選票來表達人民的憤怒。

市黨部還說，今天高雄空氣混濁，難道高雄人還要繼續用肺發電？我們的下一代要繼續吃萊豬傷害健康？未來公投發揮不了作用，還是驕傲的民主嗎？台灣三不五時跳電，難道回到舊石器時代了嗎？這真的是我們要的未來嗎？

市黨部表示，面對民進黨龐大的行政資源，明天將在夢時代旁邊辦大型選前之夜，國民黨沒有錢只能靠著街頭、掃街向市民朋友懇託，最後時刻還是要再次拜託高雄的市民好朋友，12月18日四個都同意，一起守護高雄、守護台灣、守護我們的下一代。