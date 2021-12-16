田尾怡心園工程重新發包後仍無法順利動工，想要趕在明年春節前夕完工恐怕充滿變數。（謝瓊雲攝）

田尾怡心園工程9月重新發包後，原包商卻以契約結算數量有差異，向法院聲請保全證據，導致工程繼續卡關停擺，田尾鄉民忍無可忍，16日先後前往彰化縣政府城觀處、彰化地院等陳情，盼能早點讓工程繼續。

彰化縣政府城觀處長田飛鵬親自出面，面對怒氣沖沖的鄉民們一一說明工程爭議處理程序與卡關原因，也允諾會再跟律師研商爭取早日恢復施工；彰化地院則指15日院長陳毓秀即與鄉長林守政見面告知不會干預審判，建議請公所按照正當程序處理。

彰化縣政府斥資1.28億元進行「怡然自得，五感生心─田尾迎賓之心」工程計畫，去年2月11日開工、原定今年2月即可完工，不料因原包商不滿地方要求變更設計開始擺爛，最後雙方於6月終止契約，縣府也在9月2日重新發包。如今法院裁准暫停施工，眼見春節前夕也無完工可能，田尾鄉民與怡心園周邊店家全部氣得跳腳。

鄉長林守政、縣議員劉淑芳、多名村長，及社區理事長、總幹事們，16日一早先至城觀處、再前往彰化地院陳情，這是彰化地院首次遭遇地方公所率眾陳情，一行人被請入法院內由代表人員接待。

林守政表示，民怨積累已久，公所也承受極大壓力，盼能加快解決爭訟，盡速復工；工程內部該清點都已清點、該拍照存證也已拍照，希望法院能准許新包商盡快進場施工。

鄉民抱怨，怡心園不只是田尾觀光及園藝產業的心臟，懷恩堂納骨堂也在園區內，怡心園被圍住，廣大停車空間全封閉，每逢假日交通大亂，生意一落千丈，納骨堂環保金爐工程也受影響，甚至連入內祭祖都被迫穿越重重圍籬與曲折小徑，讓田尾花鄉美名蒙塵。過去田尾觀光與鹿港小鎮齊名，如今彰化觀光被挖瞎一隻眼，在地人卻有苦無處訴。

原包商主張，契約價金從1.28億元追加為1.31億元，根據已實作數量，扣除縣府實付數量，應收未收工程尾款差額達2300多萬元，並提出280多項爭議計價項目，法官會勘後裁示由台灣省土木技師公會鑑價。原包商收到鑑價費用報價後，卻遲未繳費，甚至申請展延繳費期限，讓身為被告的城觀處也沒轍。