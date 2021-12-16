泰國籍移工阿塔今年5月與同鄉西瓦因曬衣問題吵架，阿塔竟持水果刀走向西瓦，並朝他左胸刺入3刀，還拿刀割傷西瓦頸部。其他移工見狀趕緊勸開，西瓦送醫後仍不治。檢方依殺人罪起訴阿塔，桃園地院審理，認為刀刃深入心臟、肺臟，有殺人故意，判15年有期徒刑，可上訴。

桃園地院審理，阿塔和西瓦是泰國籍移工，兩人5月在曬衣間吵架，阿塔竟然回房拿出水果刀並返回曬衣間找西瓦。西瓦見狀以揮拳、腳踹方式反擊，阿塔右手拿水果刀刺入西瓦左胸3刀，還將刀揮向希瓦頸部導致其割傷。其他移工見狀，連忙將2人分開。阿塔隨即離去，不久後就被警方找到，不過西瓦送醫後仍不治。

阿塔、其辯護人稱，是為了防衛西瓦攻擊，並非殺人犯意。不過法院認為，阿塔從宿舍拿水果刀並隨身攜帶，並非是為了遭受攻擊時防衛用，並而是刻意要作為攻擊器具。因阿塔也非被攻擊影響動作，或是處於劣勢。而且刺擊動作迅速，毫無遲疑，刺擊深度達14公分，且深達肺臟、心臟，若非持刀猛刺，不可能造成如此嚴重傷勢。下手之兇、用力之猛，不可言喻。且阿塔見西瓦倒地，也應給予積極救護措施，但阿塔隨即離開宿舍，可見有殺人故意。

法院認為，2人是外籍移工，本應和睦相處，被告僅因細故發生口角，竟先拿取行兇水果刀殺人，導致正值青年、年僅25歲的西瓦無辜受害，更令家屬遽然痛失至親而悲傷莫名，造成難以抹滅之傷痛，犯罪所生危害及對社會治安影響甚鉅。且犯後仍多所辯解，意圖卸責，也未與家屬和解。念及阿塔僅有國小畢業，書寫能力欠佳，依殺人罪判15年有期徒刑，可上訴。