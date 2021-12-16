自稱「茅山道士」的林姓男子自峙能讓神明附體，謊稱罹患癌症末期，竟逼迫太太吳姓女子接客賺錢供他花用，吳女不從還遭恐嚇下降頭、下地獄，林男也以同樣手法另外拐騙2少女賣淫。高雄高分院認定吳女性交易屬實，依妨害風化罪判林男9年2月，可上訴。

2014年4月吳女與林男結婚，林男缺錢花用，竟謊稱罹患大腸癌末期，要迷信鬼神的吳女從事性交易，吸客人的陽氣來治療他的癌細胞。吳女起初不從，林男竟畫符咒，自稱「東嶽大帝」附身，揚言對吳女下降頭，威脅她下地獄。

吳女竟聽信林男胡言，上網找男客性交易，從事全套或半套性交易，每次收費2500元，次數超過20次，賺來的錢全部被林男拿走花用。吳女最後受不了，2014年11月與林男離婚。吳女原以為惡夢結束，沒想到2017年6月被林男堵到人，林男再度以鬼神名義恐嚇她性交易，吳女再度下海接客。

林男不只對太太下手，他另在外拐騙2名少女，也以同樣手法恐嚇逼迫2少女賣淫，遭判14年6月定讞。2016年5月林男另在嘉義縣民雄鄉「民雄鬼屋」以同樣手法恐嚇一名少女，多次帶到旅館性侵得逞，遭判4年6月。

林男否認強迫吳女性交易，但法官認為林男多次假借神鬼之說逼迫女子性交易，犯後飾詞否認犯行，難認有悔悟之意，最後判林男9年2月，全案仍可上訴。