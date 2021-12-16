馬來西亞鋼琴家李元玲，不僅擁有出眾美貌和火辣身材，琴藝也相當精湛，IG擁有超過217萬人追蹤，在網路上人氣相當高，平時喜愛在社群分享完美體態的她，近日疑似不小心讓「下體現形」，讓她趕緊刪除照片。

李元玲近日曬出穿著紫色運動內衣，下身搭灰色緊身褲，大秀結實腹肌和手臂肌肉，完美身材令人驚艷不已，不過眼尖網友發現，褲子疑似太緊身，讓她「下體現形」，她似乎也覺得不太妥當，因此把照片刪掉。

李元玲曬自拍美照急刪。(圖／翻攝自東網)

而最近美照是她穿上黑色細肩帶透視洋裝，渾圓北半球一覽無遺，讓粉絲眼睛大吃冰淇淋。李元玲不僅彈得一手好琴，還精通芭蕾舞，加上亮麗外型和前凸後翹火辣身材，讓她擁有「鋼琴女神」的美名。

平時熱愛健身、重訓的李元玲，擁有不少女性夢寐以求的完美體態，但她其實也有身材圓潤過，曾曬出鏟肉7公斤的前後對比照，從原先豐滿身材，變成現在的纖細馬甲線身材，令人超級驚豔。

但身材完美的李元玲，也被網友質疑過美照全是靠P出來的，讓她霸氣表示：「其實他們只是不願意相信這就是真正的我」，坦言不喜歡P圖P到不像自己，「照片中的我是怎樣，現實生活的我就是這個樣，靠努力把自己練成想要P的角色，才有滿足感。」