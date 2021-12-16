西半部今天空品夠糟了，花壇被盜倒建築廢棄物延燒3天3夜後還在悶燒，彰化縣長王惠美16日下午前往現場視察惡臭源頭，縣府與花壇鄉公所結合一共出動4台怪手開挖，希望快點把火勢撲滅。（吳敏菁攝）

西半部今天空品夠糟了，花壇被盜倒建築廢棄物延燒3天3夜後還在悶燒，彰化縣長王惠美16日下午前往現場視察惡臭源頭，縣府與花壇鄉公所結合一共出動4台怪手開挖，希望快點把火勢撲滅。（吳敏菁攝）

花壇廢棄物悶燒3天3夜！加開4台怪手開挖 加強布網監控不能縱容。

西半部今天空品夠糟了，花壇被盜倒建築廢棄物延燒3天3夜後還在悶燒，真是惡火添材，附近鄉民都快憋死了，彰化縣長王惠美16日下午前往現場視察惡臭源頭，消防局表示還要3天，才有辦法將這2000多噸的廢棄物品清理完畢。縣府與花壇鄉公所結合一共出動4台怪手開挖，希望快點把火勢撲滅。

王惠美感謝消防局、環保局這兩天持續協助滅火、監控火勢及空汙，並請鄉親多包涵，打火兄弟正在用最快的速度撲滅火勢。今天花壇鄉長顧勝敏也跳上怪手，親手操作開挖滅火。

王惠美指出，指出現地2018年就被堆積廢棄物，民眾檢舉後，地檢署在2018年、2019年偵辦，廢棄物公司有3位，其中1位已經判5年6個月，另外2位還在上訴中，環保局有責成該公司在1月31日前必須將這些廢棄物清理完畢，未料在前兩天開始燃燒，已請警察局查明，並朝向有人惡意縱火的方向進行偵辦。

王惠美也再次呼籲，土地不可隨意出租他人，出租的用途為何必須瞭解清楚，像這個案子，土地被堆置廢棄物，除本人被判刑外，事後，這些廢棄物一定要有人移除，如果沒有移除，地主必須概括承受。另外，也請廢棄物的清理公司一定要依照標準辦理，警察局與環保局都有相關稽查系統，不要存有僥倖之心，一旦被發現，絕對是嚴辦。

民眾也質疑，堆置廢棄場被要求清理，就發生無名火，已經不是第一次，這場3年前就被舉報，為了保全證據，往往等到判決出爐，才責成清運，中間過度好幾年，幾乎沒有一次不發生火災，企圖以無名火燒光，減輕運載負擔，對於濫倒場一定要做好監測管理，科技越來越發達了，必須盤點還有哪些潛藏的危險點，事先做好更完備的布網工作。