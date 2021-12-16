華航（2610）今（16）日與華航企業工會簽訂團體協約，由華航董事長謝世謙、華航企業工會理事長劉惠宗代表勞資雙方完成簽署，交通部長王國材、勞動部長許銘春及桃園市長鄭文燦等貴賓與會見證。此次為華航勞資第六次簽署團體協約，象徵勞資關係邁進一步，面對後疫情時代航空業挑戰，共創永續經營。

謝世謙表示，與企業工會自2018年起開始討論團協，正式會談35次，我另外和理事長也談了至少5、6次，才能達成今日結果。過去團協沒有達成共識，是因為勞資雙方沒有互信基礎，現在有了互信基礎，大家一起努力，也是公司永續經營的開始。

去年疫情開始時，華航原預估可能虧損高達400億元，結果去年最後營運小有盈餘。今年在貨運帶動下，第三季已將先前虧損彌補，稅後盈餘還有15億元，是同仁共同努力成果，還有政府幫忙。目前看來明年上半年客運狀況太好，公司要持續衝刺貨運，特別謝謝前艙機師、修護人員、行政後勤人員，還有協助客機載貨的客運人員。

劉惠宗表示，華航不畏疫情影響，由謝董事長帶領華航員工戮力以赴，及工會全力支持，營運逆勢成長；華航勞資互動關係詮釋了「勞資合作」的真義，合作凝聚全員共識，終於爆發華航有史以來最強勁的動能，為台灣及世界做出難能可貴的貢獻。今日簽署新版團體協約，是華航勞資雙方開創合作的里程碑，更是雙方的重責大任。