根據周四公布的初步調查報告，歐元區12月商業活動放緩的力道超乎預期。為了遏阻Omicron新冠變種病毒而重啟的限制措施，使主導歐洲經濟的服務業復甦受到阻礙。
歐洲正面臨著第四波疫情來襲，許多政府鼓勵民眾留在家中，以避免不必要的社交接觸。
IHS Markit歐元區12月綜合PMI初值為53.4，較11月終值55.4下滑，創下3月來新低，且落後市場預期的54.0。其中，未來產出分項指數初值為66.5，略高於11月終值66.1。
12月服務業PMI初值為53.3，較11月終值55.9下滑。新業務分項指數初值為52.6，低於11月終值54.2，並創下4月來新低。
製造業PMI初值為58.0，低於11月終值58.4，並創下10個月新低。其中，產出分項指數初值為53.9，略高於11月終值53.8。投入價格分項指數初值為87.0，較11月終值88.9下滑。
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