南投地檢署邀集警察、調查、廉政、憲兵及海巡人員，舉行聯席會議，針對街頭暴力、醫療暴力要求速查嚴辦，確保社會安全；即將舉行的全國性公投，如果觸犯《公民投票法》刑事責任案件，也必須隨時通報，以便妥適處理。

聯席會議由檢察長張云綺主持，包括台中高分檢檢察長謝榮盛、南投縣警察局長黃永志及所屬各分局長、廉政署中部地區調查組長陳德芳、南投縣調查站主任陳宇源及中部地區機動工作站主任張穎仁、南投憲兵隊長陳育民、長、移民署南投縣專勤隊長陳介章、海巡署彰化查緝長隊趙吉田等人都與會。

南投地檢署主任檢察官李俊毅，提醒司法警察機關，注意《公民投票法》規範的相關刑事責任；主任檢察官謝志遠，解說刑法妨害秩序罪偵辦實務，包括構成要件、審判實務、偵查蒐證注意事項。

謝榮盛指出，為維護治安，實現公平正義，同仁要由最基礎的開庭態度做起，藉懇切態度及切中要領的訊問內容，讓民眾感受司法機關的專業及認真；對於街頭暴力、醫療暴力要速查嚴辦，確保社會安全，使人民有免於恐懼的自由；民眾關切的哄抬物價議題，要隨時緊盯關注；就增強偵查效能部分，也要強化科技偵查思維，與時俱進。

張芸綺表示，街頭及醫療暴力事件，侵害民眾對社會秩序的安全感，也直接考驗執法機關的執法決心與能力，希望執法機關第一時間現場蒐證務求完整性，以提高起訴率及定罪率。