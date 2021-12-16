大千慈善基金會董事長徐千剛致贈熱水器給泰興國小的狄繞古慕同學，讓他們一家人可以好好洗個熱水澡。（大千慈善基金會提供／謝明俊苗栗傳真）

為推行孝道並鼓勵苗栗學子孝行事蹟，大千慈善事業基金會每年舉辦「碧英孝行獎」徵選活動，今年共有12名孝行楷模同學入選，基金會董事長徐千剛16日頒獎表揚孝行楷模，期望透過獲獎同學孝行事蹟的分享，能為社會帶來正面的力量。

大千慈善基金會今年所徵選的12名孝行楷模中，林森國小同學楊昱恩，體貼父母親工作養家的辛勞，從小就主動照顧年幼的弟弟妹妹、分擔家中事務，無論打掃、煮飯、泡牛奶或換尿布，樣樣都難不倒他。西湖國中同學宋恩喬，每天放學回家的首要任務就是張羅所有家務事與照顧年幼的弟弟，讓媽媽能好好照顧生病的爸爸，在學校她更是老師得力的好幫手，協助同學總是不落人後。

竹南高中同學古旻玉，雖是家中的老么，但卻成熟懂事，不僅主動協助媽媽店鋪內的工作、分擔家務、照顧生病的姊姊，同時也主動在外打工，減輕家中經濟負擔。

大千慈善基金會董事長徐千剛表示，在今年評選的過程中，由泰興國小推薦的狄繞．古慕同學，由於家中沒有熱水器，每天她都會用瓦斯燒開水給家人洗澡，讓所有評審委員非常心疼，因此決議將免費為其裝設熱水器，讓他們在寒冷的冬天可以好好洗個熱水澡。

今年的12位獲獎學生經評審委員評核後，都一致認為他們的孝行事蹟值得嘉許，也讓人感動。希望透過這些故事，能為社會帶來溫暖，讓家庭更加和諧。