為推行孝道並鼓勵苗栗學子孝行事蹟，大千慈善事業基金會每年舉辦「碧英孝行獎」徵選活動，今年共有12名孝行楷模同學入選，基金會董事長徐千剛16日頒獎表揚孝行楷模，期望透過獲獎同學孝行事蹟的分享，能為社會帶來正面的力量。
大千慈善基金會今年所徵選的12名孝行楷模中，林森國小同學楊昱恩，體貼父母親工作養家的辛勞，從小就主動照顧年幼的弟弟妹妹、分擔家中事務，無論打掃、煮飯、泡牛奶或換尿布，樣樣都難不倒他。西湖國中同學宋恩喬，每天放學回家的首要任務就是張羅所有家務事與照顧年幼的弟弟，讓媽媽能好好照顧生病的爸爸，在學校她更是老師得力的好幫手，協助同學總是不落人後。
竹南高中同學古旻玉，雖是家中的老么，但卻成熟懂事，不僅主動協助媽媽店鋪內的工作、分擔家務、照顧生病的姊姊，同時也主動在外打工，減輕家中經濟負擔。
大千慈善基金會董事長徐千剛表示，在今年評選的過程中，由泰興國小推薦的狄繞．古慕同學，由於家中沒有熱水器，每天她都會用瓦斯燒開水給家人洗澡，讓所有評審委員非常心疼，因此決議將免費為其裝設熱水器，讓他們在寒冷的冬天可以好好洗個熱水澡。
今年的12位獲獎學生經評審委員評核後，都一致認為他們的孝行事蹟值得嘉許，也讓人感動。希望透過這些故事，能為社會帶來溫暖，讓家庭更加和諧。
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