民進黨台中二選區立委補選候選人林靜儀(右)到烏日市場掃街拜票，尋求選民支持。(林欣儀攝

民進黨台中二選區立委補選候選人林靜儀，16日上午到烏日市場掃街拜票，有支持者看到她、開心大喊「我孫女是你接生的」，而針對周六將登場的四項公投投票，林靜儀也點名對手、國民黨候選人顏寬恒「不要再躲了」，應快點針對他對於四項公投的立場說清楚。

林靜儀披上候選人彩帶，穿梭在烏日市場內尋求攤商與民眾支持，有支持者看到她，高喊「我孫女是妳接生的」，並希望林靜儀能以醫師診斷的專長為二選區診脈，林靜儀則開玩笑說「我看超音波很厲害」。

林靜儀說，她一早就到霧峰路口拜票，同時也宣講公投，因這次的公投案影響台灣國際貿易與經濟非常嚴重，負責任的政治人物應該要跟選民說清楚其重要性，呼籲「顏前委員不要再躲了」，距離公投僅剩一點時間，應該針對公投案提出論述，若還是繼續躲公投，「只能證明你是個沒論述能力、沒政策思考的人」。

而針對競選總部主委林佳龍15日提及「曾經感應到媽祖指示要林靜儀參選」的說法，林靜儀回應說，林佳龍應該是向地方鄉親與支持者喊話、是跟大家共同的感受；這次參選最重要是感受到地方的期待，選民期待能改變這個地方的政治文化，不是因個人或個別政黨。