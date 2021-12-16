公投在即，總統蔡英文、行政院副院長沈榮津、立法院副院長蔡其昌及經濟部長王美花16日出席臺灣工具機暨零組件公會會員大會，輪流致詞都聚焦公投，希望爭取工具機業者支持政府對公投「四個不同意」的立場，使得工具機會員大會瀰漫一股濃濃政治味。

蔡英文表示，臺灣今年經濟成長率6.09％以上，將創11年新高，11月出口值415億美元，連續5個月創新高，前十一月出口值累積4000億美元，11月工具機出口也創單月新高。臺灣半導體及電子業出口不需要關稅，但傳統產業長期面對關稅壓力，業者仍努力力爭上游，維持成長的好成績。

蔡英文指出，經濟部告訴我們，CPTPP很多都是工具機市場，CNC車床、金屬切削中心、沖床及工具機零件銷越南、澳洲及墨西哥等市場關稅2％～8％，競爭對手透過FTA，關稅不到1％。包括工具機在內，鋼鐵、材料、石化、機械、塑膠、橡膠及紡織等傳統產業也面臨5％～10％關稅，臺灣如果可以加入CPTPP，一次與11個CPTPP會員國簽自由貿易協定，在公平競爭環境，與全世界產業競爭。

臺灣工具機暨零組件公會理事長許文憲致詞表示，今年產業有五缺，缺工、缺料、缺船、缺水及缺疫苗，唯一不缺是「訂單」。疫後各國製造業振興商機多，今年工具機的海外訂單湧入臺灣，會員廠商還是以「臺灣牛」的精神，腳踏實地、認真打拚的經營，今年工具機出口年成長30％。如果匯率、航運及原物料都能維持穩定的話，相信明年臺灣工具機出口還會繼續成長。

許文憲指出，製造業是臺灣的經濟命脈，今年疫情爆發，政府堅持製造業不能停且疫情控制穩定，讓業者拿到很多海外訂單，可望帶動臺灣未來十年製造業成長。

臺灣是出口導向國家，互惠的國際貿易協定可以協助業者降低關稅障礙，加入CPTPP很重要，臺灣已經是在夾縫中求生存，千萬不要讓美麗的寶島變成失落的孤島，政府和產業要相挺，作陣向前走，臺灣一定贏。

經濟部官員15日先與許文憲聯繫，希望他能在工具機公會大會致詞能公開表達「四個不同意」，挺政府的立場。許文憲顧及工具機會員各有不同立場，致詞最後以「五個不同意」，第五個就是「我不同意你」，他強調，臺灣未來前途在臺灣百姓手上，政府有好的政策，需要企業及民間合力，才能與國際接軌。