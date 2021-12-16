桃園某防疫旅館爆群聚感染，其中4人確定同一感染源，衛生局長王文彥說，僅案16851有社區足跡，所到之處都已全數消毒，因是自主健康管理期，且匡列16人中10人都是親友，足跡經警察局疫調確認安全且可掌握後，依慣例不會公布，另案發防疫旅館都已保存監視影帶積極調閱中，目前未看出異狀。

王文彥在疫情說明記者會指出，全國回國每天平均有10例確診，桃園常有1至2例，都歸類在境外移入，如有不尋常就要揪出來，目前為止案發防疫旅館產生的確診個案，除了案16851之外，其他都是居家檢疫中間驗出陽性，沒有社區足跡，擴大採檢僅有1位已離開進入社區，但研判是舊案確診解隔後復陽，且再採檢又陰性，對社區無影響。

王文彥說，針對有社區足跡的案16851，13日即掌握社區足跡，因屬於自主健康管理期，外出多單獨或跟家人，居家隔離人數匡列16人，其中10人有親友關係，所到之處都已全數消毒，他強調，足跡經警察局疫調認證，確認軌跡安全，依照慣例可掌握的足跡都不公布。

王文彥也提到，針對感染源部分，目前環境、空調和人為因素等都積極調查，因監視錄影帶很長，警方已聯合廠商持續觀看，目前尚未看出有異常，也有可能是無意間的環境汙染，也不排除是空調，仍要調查確定，但從4人基因序列相同，從科學走向來看應該是交叉感染。

王文彥強調，指標個案案16768，12月3日入住就確診，因入住2晚至5日退房，其他相關接觸確診個案都是7至9天後確診，符合病毒的潛伏期，因此防疫旅管查核跟篩檢都要增加，環境空調SOP檢測也要加強，且有症狀就篩檢並加強通報，對於防疫旅館爆發確診案例感到遺憾，未來也會在防疫安全上更精密。