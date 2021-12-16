今年12月16日是海峽兩岸關係協會成立30週年，中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一在2021年第12期《兩岸關係》雜誌發表賀詞。劉結一表示，兩岸曾有過交流榮景，甚至實現1949年以來兩岸領導人首次會晤、兩岸領導人直接對話溝通，但2016年5月民進黨重新上台後，否認「九二共識」，推行「台獨」分裂路線，致使包括兩會商談在內的兩岸聯繫溝通和協商談判機制中斷。

劉結一重申，大陸堅持「和平統一、一國兩制」方針，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，大陸將不得不採取斷然措施，「實現祖國完全統一，是任何人、任何勢力都阻擋不了的。」

★以下為賀詞全文：

堅持「九二共識」 推進兩岸關係和平發展和祖國統一

——賀海峽兩岸關係協會成立30週年

中共中央台辦、國務院台辦主任 劉結一

30年前，為推動兩岸協商、發展兩岸關係，黨中央作出成立海峽兩岸關係協會（以下簡稱海協會）的重要決策。海協會成立後，與台灣海峽交流基金會建立聯繫，經由雙方各自授權，達成體現一個中國原則的「九二共識」，在此基礎上開啓了兩岸協商談判的進程。30年來，海協會認真貫徹黨中央對台工作大政方針和決策部署，始終牢記創會宗旨，開展了卓有成效的工作，與台灣海基會商談達成一系列協議和共識，對兩岸人員往來和諸多領域的交流合作作出制度性安排，解決了不少事關兩岸同胞切身利益的重要問題，為改善和發展兩岸關係作出了重要貢獻。

今年是中國共產黨成立100週年。不久前召開的黨的十九屆六中全會，全面總結我們黨百年奮鬥重大成就和歷史經驗，鄭重宣示在民族復興進程中推進祖國完全統一的堅定立場和決心。我們黨自成立之日起，就矢志不渝致力於國家完全統一。台灣問題產生後，我們黨團結帶領兩岸同胞，推動台海形勢從緊張對峙走向緩和改善、進而走上和平發展道路，引領兩岸關係朝著統一方向不斷邁進。黨的十八大以來，我們黨把握兩岸關係時代變化，豐富和發展國家統一理論和對台方針政策，推動兩岸關係朝著正確方向發展。習近平總書記就對台工作提出一系列重要理念、重大政策主張，形成新時代黨解決台灣問題的總體方略，為做好新時代對台工作、推動祖國完全統一提供了根本遵循和行動指南。

在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，我們推動實現1949年以來兩岸領導人首次會晤、兩岸領導人直接對話溝通。秉持「兩岸一家親」理念，推動兩岸關係和平發展，出台「31條措施」、「26條措施」、「11條措施」、「農林22條措施」等惠及廣大台灣同胞的政策舉措，不斷完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，使兩岸交流越走越深、兩岸同胞越走越親，「兩岸命運共同體」成為日益生動的現實。2016年5月民進黨重新上台後，否認「九二共識」，推行「台獨」分裂路線，致使包括兩會商談在內的兩岸聯繫溝通和協商談判機制中斷，兩岸關係和平發展勢頭受到嚴重衝擊。我們堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂行徑，堅決反對外部勢力干涉，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，進一步強化祖國完全統一的時和勢。

當前，台海局勢面臨新一輪緊張，根本原因是民進黨當局變本加厲勾連外部勢力，進行謀「獨」挑釁，企圖否定台灣是中國不可分割一部分的事實和現狀。我們堅持「和平統一、一國兩制」方針，願以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，我們將不得不採取斷然措施。實現祖國完全統一的歷史車輪，是任何人、任何勢力都阻擋不了的。

30年彈指一揮間。海協會為發展兩岸關係、推進祖國統一付出的努力和作出的貢獻，已經載入史冊。在全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興目標的新徵程上，希望海協會全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略和黨中央對台工作決策部署，堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂，積極促進兩岸交流合作，妥善處理兩岸同胞交往中出現的問題，依法維護兩岸同胞正當權益，為推進兩岸關係和平發展、融合發展和祖國完全統一作出新的更大貢獻！