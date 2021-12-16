就讀國二的13歲少女小花（化名）2018年與生父同住在台中市，但經常會北上至板橋找母親，並與母親、母親的男友C男居住，未料C男同年12月初卻獸性大發，趁著小花熟睡時，撫摸其身體並性侵，而C男看到小花清醒後還稱「奇怪怎麼看到你硬不起來」，事後小花返回台中，其家人察覺不對勁才報警提告，新北地院近日依加重強制性交罪判處C男8年徒刑。

C男與小花母親長期住在板橋，小花2018年12月8日北上造訪母親時，C男請小花母親騎車載她至住處過夜，C男隨後返回住處，趁小花熟睡之際撫摸、性侵。小花指控，當日凌晨1時許，她在C男房間睡著，睡夢中感覺有人觸碰胸部，並侵入私密處，驚醒後她立刻大喊，並將褲子穿上，但C男卻擋住不讓她穿褲子，甚至還說「一下下就好了」、「奇怪怎麼看到你硬不起來」等話，隨後性侵她。

小花父親也指控，小花當時回到台中後，個性變得孤僻、憂鬱，長在房間聽到她哭泣，直至兒子一再追問下，小花才透露遭性侵一事。不過，C男矢口否認稱，那兩天晚上小花確實有睡在他床上，但他沒有性侵她，也沒有觸碰她的身體，他隔天早上還載小花到板橋車站搭車。

新北地院審理時認為，C男經測謊後都有呈現不實反應的狀況，且小花事隔3年後，仍能清楚描述性侵害過程，難以否認事件真實性，且依據指認嫌疑人記錄表、相關證人說詞等，可認小花遭性侵一事可採信，考量C男犯後皆否認犯行，也未與被害人道歉認錯等，依加重強制性交罪，判處8年徒刑，全案可上訴。